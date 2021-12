Har funnet verdens største insekt gjennom tidene

Et fossil av et gigantisk tusenbein funnet på en strand i Nord-England. Ifølge forskere dreier det seg om det største insektet som noen gang har levd.

Funnet ble gjort tilbake i januar 2018, melder CNN.

En sandstein hadde falt fra en klippe på stranden ved Howick Bay i Northumberland i England. Steinen hadde sprukket og slik ble det spesielle fossilet funnet.

Det største kjente virvelløse dyret gjennom tidene

Professor i sedimentær geologi ved Cambridge University, Neil Davies, kaller oppdagelsen ren flaks.

– Det var et utrolig spennende funn. Fossilet er så stort at vi måtte være fire personer for å klare å bære det, uttaler Davies i pressemelding.

De fossiliserte restene av skapningen, kalt Arthropleura, dateres tilbake til karbonperioden for rundt 326 millioner år siden. Det er over 100 millioner år før dinosaurenes fremvekst.

Når den levde, anslås det at skapningen var 55 centimeter bred, opptil 2,63 meter lang – altså omtrent som en bil – og veide 50 kilo. Det gjør det til det største kjente virvelløse dyret gjennom tidene. Virvelløse dyr er dyr uten ryggrad.

Det bekrefter Davies overfor CNN.

Funnet i Nord-England er det tredje Arthropleura-fossilet som har blitt oppdaget. De to andre ble funnet i Tyskland, men var mye mindre enn det nye funnet.

Et sjeldent funn

For å ha blitt så stor, måtte tusenbeinet ha spist et svært næringsrikt kosthold.

Da insektet levde lå Storbritannia på ekvator, og virvelløse dyr og tidlige amfibier levde dermed sannsynligvis av vegetasjonen som vokste i en serie bekker og elver.

– Det er sjelden å finne disse gigantiske tusenbeinfossilene, for når de først dør har kroppene deres en tendens til å separeres i leddene, så det er sannsynlig at fossilet er et skall insektet la fra seg i forbindelse med avskalling, sier Davies.

Videre sier han at de fortsatt aldri har funnet er fossilt hodet, derfor er det vanskelig å vite alt om disse skapningene.

Fra før vet man at arthropleura-dyr krøp rundt på jorda i 45 millioner år før de døde ut.

Man vet ikke nøyaktig hvorfor, men trolig skyldes det skiftende klima de ikke tålte, eller så kan årsaken være fremveksten av krypdyr som senere kom til å dominere samme type habitat.

Fossilet skal vises offentlig på Sedgwick-museet i Cambridge, England i 2022.

Forskningen ble publisert i Journal of the Geological Society.