Etterforskere fra FNs høykommissær for menneskerettigheter besøkte Polen fra 29. november til 3. desember, men ble nektet adgang til grenseområdet mot Hviterussland, opplyser talskvinnen Liz Throssell.

– Beklageligvis avslo også Hviterussland vår forespørsel om et besøk, sier hun.

– Vi oppfordrer myndighetene i begge land til å åpne tilgangen til grenseområdene, og til å stanse praksisen som setter flyktninger og andre migranter i fare, sier Throssell.

Tusenvis av flyktninger og migranter, de fleste av dem fra Midtøsten, har i ukevis holdt til i Hviterussland, i håp om å kunne ta seg inn i Polen og dermed også EU.

Forholdene er svært vanskelige for dem, og flere har mistet livet i vinterkulden.

Vestlige land anklager Hviterussland for å bruke krisen til å legge press på EU, som hevn for sanksjoner som er innført mot president Aleksandr Lukasjenkos regime. Dette benekter Hviterussland, som hevder at det er Vesten som med sin krigføring i Midtøsten har bidratt til å tvinge mennesker på flukt.

Throssell minner Polen og Hviterussland om hvilke forpliktelser de har i henhold til internasjonale konvensjoner begge land har undertegnet.