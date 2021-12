– En rekke andre er sendt til sykehus for behandling, sier polititalsmannen Mohammed Ali Hashi.

Kampene brøt ut da lederen for en USA-trent spesialstyrke nektet å gi fra seg kommandoen over styrken på ordre fra presidenten i Puntland, som deretter sendte soldater for å avvæpne styrken med makt.

Puntland erklærte selvstendighet fra Somalia i 1998, men er internasjonalt anerkjent som et selvstyrt område i landet.