Elbilprodusent betaler 125 millioner dollar i forlik med finanstilsynet i USA

Summen tilsvarer over 1,1 milliarder norske kroner.

Ifølge Securities and Exchange Commission (SEC) har selskapet villedet investorene om sine produkter, tekniske framskritt og kommersielle muligheter.

Selskapets daværende toppsjef Trevor Milton ble i juli siktet for å ha kommet med uriktige påstander om selskapets elektriske og hydrogendrevne kjøretøy. Han trakk seg fra selskapet allerede i september i fjor og kjemper nå for å renvaske seg i rettsvesenet.

Selskapet har verken avvist eller innrømmet å ha gjort noe galt. De opplyser at forlikssummen skal betales i fem avdrag over to år.