I tillegg skal det innføres krav om bordservering ved serveringssteder, og maks 500 deltakere på arrangementer der det ikke er pålagt vaksinepass.

Det blir restriksjoner på antallet kunder i butikker og kjøpesentre, for å hindre at romjulssalgene skal bidra til smittespredning. I tillegg blir det obligatorisk å booke plass på en rekke buss- og togreiser.

På private sammenkomster i Sverige skal det heretter være maks 50 deltakere. I tillegg blir det krav om negativ PCR-test for innreisende fra utlandet. På fritids- og kulturaktiviteter blir det også innført begrensninger.

Reglene gjelder fra og med lille julaften, 23. desember.

Sjefen for det svenske folkehelseinstituttet, Karin Tegmark Wisell, legger vekt på at det er 1,5 millioner svensker som ikke har tatt vaksine, selv om det er anbefalt at de gjør det.