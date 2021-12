USA utlover dusør etter forfatterdrap i Bangladesh i 2015

Den amerikanske forfatteren, bloggeren og aktivisten Avijit Roy ble drept i et macheteangrep utenfor landets største bokmesse. Også kona Rafida Ahmed Bonya ble såret i angrepet.

Drapet var en del av en bølge av ekstremistiske angrep, som satte i sinnene i kok og utløste demonstrasjoner blant sekulære aktivister.

Fem islamister ble i februar dømt til døden for drapet, mens en sjette tiltalt ble dømt til livstid i fengsel av spesialdomstolen for terrorsaker. To personer – inkludert en sparket offiser i hæren, som mistenkes for å ha ledet angrepet – var ikke til stede, men ble dømt in absentia. De er fortsatt på frifot.

USAs utenriksdepartement tilbyr opptil 5 millioner dollar for informasjon som kan føre til pågripelse eller domfellelse av andre som var involvert i angrepet, heter det i en uttalelse.

De var alle medlemmer i den forbudte gruppa Ansarullah Bangla Team (ABT), som har påtatt seg ansvaret for drap på andre sekulære aktivister. Gruppa antas å være en lokal gren av al-Qaida på det indiske subkontinentet (Aqis), som USA terrorstemplet i 2016.

Roy ble født i 1972 og flyttet til USA i 2006. Derfra kritiserte han blant annet hjemlandets regjering for fengsling av ateistiske bloggere. Selv drev han en produktiv blogg og skrev ti bøker, inkludert «Bishwasher Virus» (Troens virus).