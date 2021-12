Biden har fått ny hundevalp

Biden-familien har hatt to schæferhunder, Major og Champ. Champ gikk imidlertid bort i juni, 13 år gammel.

På Twitter har Biden delt et bilde av den tre måneder gamle valpen, og en video der de to kaster ball. Commander er en gave fra presidentens bror James og hans kone, opplyser Michael LaRosa, som er talsperson for førstedamen.

Navnet på valpen synes å være et ordspill på at Biden som president leder det amerikanske forsvaret og på engelsk omtales som «commander in chief».

Nå har familien avgjort at Major skal flytte ut av Det hvite hus og heller oppholde seg i roligere omgivelser med kjente. Det skjer etter flere biteepisoder, men LaRosa sier at det ikke er noen sammenheng.

Førstedame Jill Biden sa kort tid etter presidentvalget i 2020 at de også ville skaffe seg en katt. Den slutter seg til familien i januar, ifølge LaRosa.