Politico: Biden og Manchin snakket sammen søndag

Politico skriver at de får dette opplyst av tre personer med kjennskap til samtalen.

Politikknettstedet skriver videre at tonen mellom de to var hyggelig og at samtalen resulterte i en oppfatning om at forhandlingene om pakken, et av Bidens store prestisjeprosjekter, vil fortsette neste år.

Pakken på i underkant av 2.000 milliarder dollar ble vedtatt i Representantenes hus i november. Den trenger stemmene fra alle demokratene i Senatet for å bli vedtatt, og Manchin er sammen med Kyrsten Sinema en av to i partiet som har nølt.

Søndag sa han på Fox News at han ikke ville stemme for pakken, noe som skal ha kommet svært overraskende på Det hvite hus. Han fikk senere kritikk både derfra og fra partifeller i Kongressen.

Pakken omfatter blant annet penger til gratis barnehage, subsidier til barnepass, helsetjenester for eldre og annen eldreomsorg samt tiltak for ren energi og elektriske biler delvis finansiert av økt skatt for rike og selskaper.

I tillegg skal skattevesenet IRS få 80 milliarder dollar i økt budsjett for å kunne ettergå og undersøke manglende skatteinntekter, en ordning som Det hvite hus mener vil hente inn 207 milliarder dollar over det neste tiåret.