Omikron er den dominerende koronavarianten i USA

Forrige uke sto den for 73 prosent av de nye koronatilfellene i landet, opplyser smittevernetaten CDC mandag.

Det vil si at minst 650.000 ble smittet med omikronvarianten forrige uke, skriver nyhetsbyrået AP.

Eksplosiv utvikling

Etatens tall viser at andelen nye koronatilfeller som er omikron, nesten har seksdoblet seg på bare en uke; CDC anslår at 12,6 prosent av de nye tilfellene var omikron for to uker siden.

I store deler av landet er andelen langt høyere enn de 73 prosentene.

I New York-området, delstatene i sørøst, delstatene i det såkalte rustbeltet og ved Stillehavskysten i nordvest anslås det at minst 90 prosent av de nye tilfellene er omikron.

Deltavarianten har vært den dominerende i USA siden slutten av juni. Så sent som i slutten av november var 99,5 prosent av de nye smittetilfellene delta, ifølge CDC.

Påvist i rundt 90 land

Omikron ble først påvist i Sør-Afrika for mindre enn en måned siden, og Verdens helseorganisasjon (WHO) betegnet den som en bekymringsvariant 26. november. Siden har den blitt påvist i rundt 90 land.

WHO slo lørdag fast at omikron sprer seg vesentlig raskere enn deltavarianten.

Den sprer seg også raskt i land med høye nivåer av immunitet i befolkningen, og den vil snart bli den dominerende varianten i landene som har fått utbrudd av den, sa WHO.

Lørdag het det videre fra organisasjonen at mye foreløpig er uklart, blant annet om vaksiner virker dårligere mot omikron og om den gir verre eller lettere sykdomsforløp.