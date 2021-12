Etter at de nye restriksjonene kom på plass i Norge og Europa, har stemningen mellom vaksinerte og uvaksinerte blitt mer og mer amper.

Hovedårsaken ligger i at de vaksinerte mener de uvaksinerte har skylden for at vi nå opplever en ny runde med nedstengninger.

Nå slenger også lederen for Europas største lavprisselskap Ryanair seg på. Han vil nekte uvaksinerte å reise med fly.

Ber regjeringer gjøre livet vanskelig for uvaksinerte

Til den britiske avisen The Telegraph sier Ryanair-sjefen Michael O’Leary at europeiske regjeringer nå må «gjøre livet vanskelig» for de som nekter å ta coronavaksinen.

Det var i et intervju med den britiske The Telegraph Ryanair-sjefen Michael O'Leary langet ut mot de som ikke vaksinerer seg. Foto: Peter Nicholls / Reuters / NTB

– Hvis du ikke er vaksinert bør du ikke få lov til å komme inn på sykehuset. Du bør heller ikke få lov til å fly, du bør ikke få lov til å være på Londons undergrunnsbane og du bør heller ikke få lov til å handle på nærbutikken eller apoteket ditt, sier han til avisen.

Som de fleste andre reiserelaterte bedrifter merker også Ryanair nå en nedgang i antall passasjerer som følge av nye nedstengninger.

For Ryanair er nedgangen i desember er på hele 10 prosent, og O’Leary er redd det blir verre over nyttår.

– Ikke helt usannsynlig

– Det er nok ikke helt usannsynlig at det kommer krav om coronasertifikat for reise med fly i Europa. Spørsmålet er hvilket flyselskap som blir først ut og når det skjer, sier flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs i WinAir til flysmart24, som først omtalte saken.

Elnæs påpeker at teknologien for kontroll av vaksinestatus allerede finnes gjennom det EU-godkjente coronasertifikatet, og Helsenorge-appen.

Elnæs sier at det blir spennende å følge Ryanair-sjefens utspill videre, og undrer på om det finnes noen juridiske hindringer på veien.

I Norge avviser SAS at de har planer om å innføre et slikt krav. Pressesjef John Eckhoff sier de i stedet til en hver tid følger myndighetenes anbefalinger.

Det nye flyselskapet Flyr vil ikke kommentere Ryanair-sjefens utspill, men sier at også de følger myndighetens anbefalinger til enhver tid.