Madelyn (19) forsvant – funnet naken i kjeller

Det var 13. desember at Madelyn Allen forlot studentboligen sin i byen Ephriam i den amerikanske delstaten Utah. Sikkerhetskamera fanget opp øyeblikket den unge kvinnen forlot studenthjemmet med en plastpose i hendene. Det var venninnen hun bor med som meldte henne savnet da hun ikke dukket opp på rommet de deler ved Snow College, skriver avisen Salt Lake Tribune.

Funnet i kjeller

19-åringen var sporløst forsvunnet i fem dager, så ble politiet gjort oppmerksom på en person hun hadde vært i kontakt med over nett. Allen hadde avtalt at 39 år gamle Brent Neil Brown skulle komme å hente henne utenfor studenthjemmet på Luciadagen.

Politiet aksjonerte mot mannens bolig og fant 19-åringen innestengt i mannens kjeller. Hun ble funnet naken og dekket av kull.

Brown skal angivelig ha latt Allen sende en tekstmelding til foreldrene sine 14. desember før han tok mobilen og pengeboken hennes fra henne. Han skal ha bundet henne på hender og føtter og stengt henne inne i kjelleren mens han var på jobb, og fortalte henne at han kom til å gå etter familien hennes dersom hun forsøkte å rømme.

Her forlater 19-åringen studenthjemmet for å møte 39-åringen. Foto: Snow College Police

– Jeg falt på knærne

19-åringens far, Jonathan Allen, fryktet det verste og forteller om øyeblikket politiet ringte og fortalte ham at datteren var funnet i live.

– Vi falt på knærne i lettelse. Jeg er så takknemlige over at hun er funnet, og kan ikke beskrive følelsen av å kunne holde rundt henne igjen, forteller faren til New York Post.

Brown er tiltalt for frihetsberøvelse og voldtekt, opplyser politiet til avisen.