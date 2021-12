Det siste året har under 100 personer i det amerikanske forsvaret vært involvert i det som omtales som dokumentert ekstremistisk aktivitet, ifølge en høytstående kilde i Pentagon.

Frykten er at omfanget skal øke, særlig blant veteraner, og forsvarsledelsen har derfor utarbeidet nye retningslinjer som forbyr den slags aktivitet.

De nye retningslinjene endrer ikke hva som er lov og ikke lov for personell i det amerikanske forsvaret, men er et forsøk på å klargjøre dette overfor dem det gjelder, vel å merke uten å innskrenke retten til ytringsfrihet, opplyser Pentagon-kilder.

Sosiale medier

De nye reglene legger særlig vekt på hva som er tillatt i sosiale medier og understreker blant annet forbudet mot å «like» eller reposte innlegg med ekstremistisk innhold. Dette er mer detaljert enn tidligere regler.

USAs forsvarsminister Lloyd Austin lovet tidligere i år å slå hardt ned på ekstremister innen forsvaret, etter at det ble kjent at både aktive soldater og veteraner hadde deltatt i stormingen av Kongressen 6. januar.

Hvit makt-forkjempere

Pentagon har lenge vært kjent med at de har hatt hvit makt-forkjempere og andre ekstremister i sine rekker, men understreker at antallet har vært lite, tatt i betraktning at det er 2 millioner aktive soldater og reservister i USAs forsvar.

De nye retningslinjene lister ikke opp hvilke organisasjoner som regnes som ekstremistiske, men lar det være opp til befalet å avgjøre om noen under deres kommando bør granskes nærmere og eventuelt lukes ut.

Tiltalt etter storming

Retningslinjene innebær også grundigere undersøkelser av personer før de får trekke i uniform, samt mer opplæring både for dem som er i aktiv tjeneste og for dem som forlater forsvaret og som står i fare for å bli rekruttert av ytterliggående grupper.

Over 650 mennesker er hittil tiltalt etter stormingen av Kongressen, blant dem flere titall veteraner og seks soldater som var i aktiv tjeneste.