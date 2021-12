De første tilfellene av omikron ble påvist i Gauteng-provinsen, der millionbyen Johannesburg ligger.

Mens det for én uke siden ble påvist nærmere 7.500 nye omikron-tilfeller daglig i Gauteng, ble det mandag meldt om 3.582 nye tilfeller, viser tall fra det sørafrikanske folkehelseinstituttet (NICD).

Søndag ble det derimot meldt om 4.135 nye omikron-tilfeller i den østlige KwaZulu-Natal-provinsen, der kysten er et populært utfartssted for ferierende sørafrikanere. Det var en økning fra 2.974 i døgnet for én uke siden.

Til tross for at sørafrikanske myndigheter ikke har gjeninnført strenge coronatiltak, kan det se ut som om den siste smittebølgen har nådd toppen.

Antallet sykehusinnleggelser er også lavere enn under tidligere smittebølger, og de som blir innlagt blir utskrevet langt raskere enn da deltavarianten av viruset herjet som verst.