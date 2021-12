– Vi følger opp vitenskapen, vi har lyttet til de involverte og vi setter robuste og strenge standarder som på aggressivt vis vil redusere forurensningen som skader mennesker og planeten vår, sier lederen for det amerikanske miljødirektoratet (EPA), Michael Regan.

Han kaller de nye utslippskravene «et gigantisk steg» i retning av å få ned utslippene av skadelige klimagasser, og han understreker at det også vil komme amerikanske bilister til gode i form av lavere drivstofforbruk.

De nye kravene innebærer at personbiler i 2026 må kunne kjøre 40 miles per gallon, noe som tilsvarer et forbruk på rundt 0,6 liter per mil.

Kravet er rundt 25 prosent strengere enn det som ble vedtatt under tidligere president Donald Trump, og det er også 5 prosent strengere enn et forslag EPA la fram i august.