Franske og britiske myndigheter saksøkes etter migrant-tragedie

Migrantene omkom i et forlis da de forsøkte å krysse Den engelske kanal fra Frankrike til Storbritannia 24. november.

Blant de omkomne var 16 irakiske kurdere, tre etiopiere, fire afghanere, en somalier og en egypter. Den yngste var bare sju år gammel, den eldste 46 år.

Ifølge søksmålet fra Utopia 56 sviktet både den franske redningstjenesten og den britiske kystvakten ved ikke straks å rykke ut da de mottok nødanrop.

De eneste to som overlevde forliset har i intervjuer med kurdiske medier fortalt hvordan de forgjeves meldte fra da gummibåten de var om bord i begynte å synke og motoren stanset.

Ifølge de to var svaret fra britisk side at båten befant seg i fransk farvann og derfor var Frankrikes ansvar. Den franske redningstjenesten hevdet på sin side at båten var britenes ansvar.

Tragedien utløste hissig ordkrig mellom britiske og franske myndigheter, som anklager hverandre for å gjøre for lite for å hindre at migranter krysser kanalen.