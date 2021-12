– For meg er dette nærmest et satanisk problem for det utnytter svakheten til dem som ikke kan forsvare seg selv, som bare kan forsøke å stanse slagene. Det er ydmykende, svært ydmykende, sa paven da han møtte en kvinne som sammen med de fire barna sine hadde flyktet fra en voldelig ektemann.

Paven tar også klar avstand fra enhver form for fysisk avstraffelse av barn.

– Jeg har alltid sagt dette: Slå aldri et barn i hans eller hennes ansikt. Hvorfor ikke? Fordi ansiktet ditt er også verdigheten din, sa den katolske kirkens overhode.