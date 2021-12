Letitia James har i to år ledet en undersøkelse av Trumps forretningsvirksomhet, noe han hevder er politisk motivert og en krenkelse av hans grunnlovfestede rettigheter.

– Hennes oppdrag bygger utelukkende på politisk motvilje og et ønske om å trakassere, skremme og gjengjelde mot en privat borger som hun ser på som en politisk motstander, heter det ifølge New York Times i søksmålet.

Delstatsmyndighetenes etterforskning skal avklare om Trump Organization har meldt inn uriktige verdier på sine eiendommer for å få bank- og skattemessige fordeler.

Mistanken går ut på at eiendomsgruppen skal ha overdrevet verdiene av eiendommene overfor bankene for å få bedre lånebetingelser, og at den rapporterte inn langt lavere verdier til skattevesenet for å spare skatt.