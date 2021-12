Nøden i Haiti bidro til tragisk tankbilulykke

For haitiere flest er det ikke bare fattigdommen som gjør tilværelsen vanskelig. Øystaten sliter også med gjengkriminalitet, og den siste tiden har bandene fått stadig mer makt.

De som kjenner landet, mener at dette er en av forklaringene på at flere titall mennesker mistet livet i eksplosjonen i landets nest største by tirsdag forrige uke.

– Vi har en befolkning som lever i ekstrem fattigdom, sier Marie-Rosy Auguste Ducena, en aktivist som jobber for menneskerettsorganisasjonen RNDDH i Port-au-Prince.

– Det er dette som fikk folk til å gå ut og hente bensin fra tankbilen. De trodde de kunne selge bensinen videre, sier hun til nyhetsbyrået AFP.

Lyttet ikke til advarsel

Viseordfører Patrick Almonor i byen Cap-Haïtien sier at tankbilsjåføren svingte for å unngå å treffe en motorsykkeltaxi. Det førte til at han mistet kontrollen over bilen, som deretter veltet.

– Sjåføren ga straks folk beskjed om at det var farlig, men de lyttet ikke til ham, sier Ducena.

– I stedet gikk de for å lete etter hammere og annet verktøy for å kunne få hull på tanken og ta bensinen.

Hun mener at folks mangel på skolegang innebærer at mange ikke er klar over at de må håndtere petroleumsprodukter forsiktig.

– Det er en ubarmhjertig mangel på utdanning, fastslår hun.

Alvorlige forbrenninger

Eksplosjonen førte til at 62 mennesker mistet livet på stedet, mens minst ti andre døde av forbrenninger like etter å ha ankommet sykehus. Dagen etter ble det meldt at ytterligere ni personer var døde.

Flere dager etter eksplosjonen var fortsatt rundt 50 brannskadde mennesker innlagt på sykehus rundt omkring i landet. For flere av dem er tilstanden kritisk, og dødstallet kan komme til å stige enda mer.

På grunn av stor fattigdom blant Haitis innbyggere er bensin nærmest å regne som gull, mener viseordføreren i Cap-Haïtien.

– Og det var gratis. Det gjorde at dødstallet ble høyere, sier Almonor.

Han forteller at enkelte av ofrene befant seg hjemme, men de fleste hadde samlet seg rundt tankbilen fordi de ville sikre seg noe av bensinen. Så eksploderte den, og gaten ble forvandlet til et inferno, der bygninger og biler sto i brann.

Presidentdrap

Ifølge Verdensbanken lever 60 prosent av Haitis 11 millioner innbyggere under fattigdomsgrensa. Landet har i tillegg vært rammet av flere store naturkatastrofer, som jordskjelv og orkan, samt en svært ustabil politisk situasjon.

I juli i år ble landets president Jovenel Moïse drept da væpnede menn stormet presidentboligen. Kona ble såret, men overlevde ved å spille død. Drapet er ennå ikke oppklart. Landets riksadvokat ville sikte statsminister Ariel Henry for drapet, men fikk i stedet sparken.

Bare uker etter drapet ble landet rammet av nok et jordskjelv, som tok livet av flere hundre mennesker, og som igjen la bygninger og annen infrastruktur i grus.

Kidnappet sjåfører

De siste årene har mangelen på bensin og gass vært hyppig ettersom myndighetene titt og ofte har manglet penger til å betale leverandørene.

Krisen fikk imidlertid en helt ny dimensjon i september da kriminelle gjenger tok kontroll over veiene som leder til landets tre oljeterminaler.

Vanligvis har de nøyd seg med å operere i slummen i hovedstaden Port-au-Prince, men nå var de plutselig i posisjon til å lamme trafikken og gjennomføre aksjoner med konsekvenser for hele landet.

Over ti tankbiler ble kapret, hvorpå bandene krevde store summer for å slippe sjåførene fri.

Sperrer viktig hovedvei

Siden den gang har gjengenes strupetak ført til at alle kjøretøy ut og inn av hovedstaden risikerer å bli stanset av kaprere.

Mellom Port-au-Prince og Cap-Haïtien går det to hovedveier, men etter at en mektig kriminell bande tok kontroll over den mest framkommelige, har godstransport blitt tvunget til å bruke veien som går gjennom et fjellområde

– Noen ganger sperrer banditter også veien til Central Plateau, og når det skjer, er det ingen kjøretøy som kommer seg til hovedstaden, sier Almonor.

Viseordføreren klager over sentraliseringen, som gjør at makt og næringsliv er konsentrert om hovedstaden, noe som betyr at det som skjer i Port-au-Prince får store konsekvenser for resten av landet.

– Vi er avhengige av Port-au-Prince fordi vi ikke vår egen oljeterminal, selv om vi har en havn her, sier han.

Svartebørsen vokser

Mangelen på forsyninger fører til at folk i stedet bruker svartebørsen til å sikre hamstre produkter, enten til bruk i egen forretningsvirksomhet eller for å selge videre.

Cap-Haïtien ligger nord i Haiti og har 300.000 innbyggere. Avstanden til Port-au-Prince er cirka 20 mil, og turen tar cirka seks timer.

Frivillige organisasjoner frykter at ingen har tatt lærdom av tankbileksplosjonen, og at noe lignende vil skje igjen.

– Folk som sov i sine hjem, døde av brannskader, og skadde overlevende sliter for å få helsehjelp fordi det ikke finnes noen spesialiserte sykehus, sier Ducena.

– Skal vi bare ha disse tre sørgedagene, bare sørge over våre døde, telle lik og så fortsette som før? spør hun.

– Vi gråter, vi gjør ingenting etterpå, og så venter vi på den neste katastrofen, fastslår Ducena.