– Politiske konflikter, klimaendringer med mer ekstremvær og korona gir en trippelsmell. Flere blir ekstremt fattige, sulter og er på flukt.

Det forteller generalsekretær i Care Norge, Kaj-Martin Georgsen. Utviklings- og nødhjelpsorganisasjonen er til stede i flere av landene som FN anslår vil ha det største behovet for hjelp i det kommende året.

– Verden er et mer urolig sted. Det er flere konflikter enn noensinne siden andre verdenskrig. Mennesker drives på flukt, samfunn ødelegges og økonomier raseres. Klimaendringene gir nå utslag i mer ekstremvær. Det skaper fattigdom og sult og fører i seg selv også til mer konflikt. Pandemien slår også rett inn og forsterker alt det vi hadde av utfordringer for helse, økonomi og likestilling, slår Georgsen fast.

Rekordhøyt behov

Den årlige FN-rapporten « Global Humanitarian Overview » konkluderer med at 274 millioner mennesker kommer til å trenge en eller annen form for nødhjelp i 2022.

Hadde alle disse menneskene bodd i samme land, hadde det utgjort verdens fjerde mest folkerike nasjon, rett foran Indonesia med 273 millioner innbyggere.

Tallet er også en betydelig økning fra 2021, da FN anslo at 235 millioner mennesker trengte nødhjelp. Dette tallet var allerede det høyeste registrerte tallet på flere tiår.

Afghanistan topper listen

Hvert år kommer også International Rescue Commitee (IRC) med sin liste over de humanitære krisene de venter vil forverre seg mest i året som kommer. For første gang på tre år er ikke Jemen på førsteplass, men blir passert av både Etiopia og Afghanistan.

– I Afghanistan kommer vi til å se det verste vi har sett i moderne tid. Mer enn halvparten av befolkningen står i fare for ikke å vite om de har mat neste dag når de går til sengs. Jenter giftes bort for at familien skal ha en munn mindre å mette og få litt penger, sier Georgsen om situasjonen der.

Er det håp?

FN-rapporten og IRCs liste over humanitære kriser maler et tilsynelatende beksvart bilde. Men både FN og Care understreker at nødhjelp og utviklingsarbeid er til nytte.

– Jeg tror vi kan komme ut av coronatiden med en større forståelse for at vi er gjensidig avhengige av hverandre og at det som skjer langt borte, betyr noe for oss. Verden er liten og vi mennesker kan gjøre store ting sammen, sier Georgsen.

Her er IRCs liste over landene med de verste humanitære krisene i verden i 2022:

1. Afghanistan

I august 2021 tok Taliban igjen makten i Afghanistan. Den internasjonale pengestrømmen til landet ble kuttet nesten helt, og landet er nå i dyp økonomisk krise. Samtidig står landet i den verste tørken på to tiår og landet står i fare for universell fattigdom blant befolkningen. 24,4 millioner av landets 41,7 millioner innbyggere har behov for nødhjelp.

2. Etiopia

Klimaendringer og konflikten mellom regjeringsstyrkene og Tigray-folkets frigjøringsfront (TPLF) har gjort livet i Etiopia vanskeligere. USA anslår at 900.000 personer står i fare for å sulte i Tigray-regionen, men tallet er vanskelig å slå fast da nødhjelpen til regionen i stor grad blir blokkert. IRC sier det er ingen tvil om at Etiopia lider under konsekvensene av klimaendringene, noe som vil styrke nødhjelpsbehovet hos millioner av innbyggere.

3. Jemen

For første gang på tre år topper ikke Jemen IRCs liste over de verste humanitære krisene i verden. Det er ikke fordi ting har forbedret seg i landet, men heller fordi krisene i Afghanistan og Etiopia har forverret seg. Krigen i Jemen har ført til økonomisk kollaps og ødeleggelse av landets helse- og utdanningsinstitusjoner. Det anslås at 20,7 millioner av landets 30,5 millioner innbyggere har behov for nødhjelp.

4. Nigeria

I de nordøstlige delene av landet anslår IRC at én million mennesker kommer til å være helt uten nødhjelp da militante grupper blokkerer tilgangen i konfliktrammede områder. I nordvest truer bevæpnede kriminelle med å skape en helt egen humanitær krise, og i sørøst fører politisk uro til at regjeringen i landet er hardt prøvet i forkant av valget i 2023.

5. Sør-Sudan

Sør-Sudan kunne feire ti år som selvstendig nasjon i 2021, men har vært preget av vold gjennom hele denne tiden. Selv om konflikten i landet har roet seg, advarer Verdens matvareprogram om at matusikkerheten i landet er på sitt verste siden 2011. Store flommer, pandemien og økonomisk usikkerhet fører til at over 60 prosent av befolkningen står i en matkrise.

6. Kongo

Mer enn 100 forskjellige bevæpnede grupper øst i landet kjemper om kontrollen over verdifulle naturressurser, og sivile ender ofte som ofre for vold. Den vedvarende trusselen fra ebolaviruset truer et helsevesen som fremdeles prøver å komme på fote etter tidligere utbrudd.

7. Myanmar

Etter at militærjuntaen kuppet makten i februar har Myanmar vært preget av konflikter og vold som har skapt nye behov for nødhjelp over hele landet. Den økonomiske virkningen av landets ustabile styre kombinert med pandemien gjør at flere millioner vil føres ut i fattigdom i 2022.

8. Somalia

Økende politisk uro gir risiko for nye konflikter i Somalia. I tillegg er Somalia blant de fem landene i verden med flest interne flyktninger, og det er ventet at tørken i landet vil forverres. Byråkratiske hindringer og dårlig infrastruktur står i veien for nødhjelp til millioner av trengende.

9. Syria

Syria går gjennom sin verste økonomiske krise siden krigen i landet startet. Vannmangel nord i landet har ført til tørkelignende tilstander for millioner av mennesker, og har satt helsevesenet under ytterligere press. Avtalen som sikrer den siste gjenværende grenseovergangen for FN-hjelp, utløper i 2022 uten et levedyktig alternativ.

10. Sudan

Sudan står foran en rekke utfordringer i 2022. Militæret kuppet makten i landet i oktober 2021, og den politiske usikkerheten kan føre til en økning av væpnede grupper og vold. Flom, tørke, økonomisk krise og koronarestriksjoner har sendt inflasjonen i landet til himmels.