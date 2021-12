New York Times: USAs feilbombinger har krevd tusenvis av sivile liv

De graderte dokumentene stammer fra USAs forsvarsdepartement Pentagon, og gir et helt annet bilde av USAs luftkrig i Syria og Irak enn den offisielle versjonen, skriver avisen.

Journalistene har skaffet seg tilgang til rundt 1.300 rapporter om sivile tap, som viser at det som ble omtalt som presisjonsangrep langt fra var så presise som myndighetene hevdet. De viser også at mange av angrepene ble utført på grunnlag av feilaktig etterretning.

Angrepene har tatt livet av tusenvis av sivile, deriblant mange barn.

Ifølge avisen rokker dokumentene også ved løftet om full åpenhet om eventuelle feil og at de ansvarlige skulle stilles til ansvar.

– Ikke i et eneste dokument står det at noen har begått uriktige handlinger eller at det er gitt disiplinærstraff, skriver New York Times.

Artikkelen ble publisert lørdag og er den første i en serie på to.

Drepte bønder – ikke IS-krigere

Flere av feilbombingene er kjent fra før, men antall sivile dødsfall er blitt grovt underrapportert, skriver avisen, som mener tallet må oppjusteres med flere hundre – minst.

Blant de omtalte sakene er et bombeangrep som amerikanske spesialstyrker utførte i Nord-Syria 19. juli 2016. Soldatene trodde de angrep IS-krigere, og ifølge de første meldingene ble 85 krigere drept. Men senere viste det seg at ofrene var 120 syriske bønder og andre landsbyboere.

Et annet eksempel er fra november 2015, et angrep rettet mot Ramadi i Irak etter at en mann ble sett «slepende på en tung gjenstand» mot en IS-stilling. «Gjenstanden» viste seg i ettertid å være et barn som ble drept i angrepet.

Filmopptak med dårlig kvalitet bidro ofte til feilbombinger som tok livet av uskyldige mennesker, ifølge artikkelen.

Feilbombing i Kabul

Også de siste månedene er det meldt om amerikanske feilbombinger, som da USA først hevdet å ha rettet et droneangrep mot en potensiell selvmordsbomber i en bil i Kabul. Ofrene var imidlertid ti sivile, alle fra samme familie, deriblant flere barn.

Mange sivile som har overlevd amerikanske angrep, har fått store skader som krever dyre medisinske behandlinger, men erstatninger til etterlatte og sårede skal ha blitt utbetalt mindre enn tolv ganger.

New York Times har bedt en talsmann for den amerikanske sentralkommandoen om en kommentar.

– Selv med den beste teknologien i verden skjer det feil, enten den er basert på ufullstendig informasjon eller feiltolkning av tilgjengelig informasjon. Og vi forsøker å lære fra feilene, sier kaptein Bill Urban til avisen.

Obama: Mest presise i historien

USAs luftkrig i Midtøsten ble kraftig trappet opp de siste årene Barack Obama var president, samtidig som oppslutningen om USAs bakkekriger i Midtøsten og Afghanistan minsket blant amerikanske velgere.

Ifølge Obama innebar den nye tilnærmingen «den mest presise luftkampen i historien», og minimalt med sivile tap. Ofte ble det brukt ubemannede dronefly styrt av soldater som befant seg i USA.

I løpet av fem år utførte USA over 50.000 luftangrep der presisjonen var langt mindre enn hva myndigheten skrøt av, skriver NYT.

Avisens journalister skal ha besøkt over 100 av stedene som ble bombet mens de jobbet med saken. Der har de intervjuet et stort antall innbyggere som overlevde angrepene. De har også snakket med både nåværende og tidligere amerikanske tjenestemenn.