Plassen i Parlamentet fra North Shropshire har tilhørt representanter fra det konservative partier i nesten to hundre år. Det endret seg brått en grå desember dag rett før jul.

– I kveld har folket i North Shropshire talt på vegne av det britiske folk. De har sagt høyt og tydelig: «Boris Johnson, festen er over», sa liberaldemokraten Helen Morgan da hun kunne juble over seier i suppleringsvalget om plassen i Parlamentet, som ble avholdt torsdag.

Hun fikk nesten 6.000 flere stemmer enn den konservative kandidaten.

Smitterekord

At de konservative tapte plassen blir sett på det siste av en rekke nederlag for Storbritannias statsminister Boris Johnson.

Omikronvarianten av coronaviruset har ført til at Storbritannia nærmest daglig slår sin egen smitterekord. Tirsdag stemte Parlamentet over nye coronarestriksjoner foreslått av Johnsons regjering.

De foreslåtte tiltakene, og spesielt et forslag om å innføre coronapass, førte til et opprør blant parlamentsmedlemmene fra hans eget konservative parti.

Misnøye i egne rekker

Bak en tung eikedør ba Johnson medlemmene om å støtte ham, rett før avstemningen i Parlamentet fant sted. Det hjalp ikke. Nesten 100 konservative stemte mot forslaget, som gikk igjennom med bred støtte fra opposisjonen.

– Det var en veldig klar beskjed om at kollegaene hans ikke er fornøyd med hvordan regjeringen styrer for tiden. Lagkapteinen burde kunne stole på lojaliteten til sine lagkamerater, men lojalitet går begge veier, sa Mark Harper, en av de konservative opprørerne, til Times Radio.

Å få 98 av sine egne mot seg i Parlamentet har aldri skjedd før i Johnsons tid som statsminister.

Kritikk fra opposisjonen

– Statsministeren står så svakt at uten opposisjonen hadde ikke de livsviktige tiltakene gått gjennom, sa Labour-leder Keir Starmer etter avstemningen.

Starmer har også vært krass i kritikken av Johnson etter de angivelige julefestene som skal ha funnet sted i Downing Street da samfunnet var nedstengt i desember i fjor.

– Partikollegaene hans gjorde en feil da de stemte mot tiltakene. Men de gjør ikke feil i å ha mistillit til Johnson, fortsatte Starmer.

Populær politiker

Det konservative partiet valgte Johnson som leder i 2019 fordi den tidligere London-ordføreren var alt annet enn en typisk politiker. Han hadde fått sparken fra en jobb for å lyve, og brukte rasistisk og støtende språk i spalter og spøk. Men han var sprudlende, underholdende og en hit blant velgerne.

I parlamentsvalget samme år vant Johnson en sterk seier, blant annet blant velgere i tidligere Labour-høyborger.

Men pandemien drev Johnson ut av kurs. Hans motvilje mot å innføre en landsomfattende nedstenging tidlig i pandemien bidro trolig til at Storbritannia hadde de høyeste dødstallene i Europa etter Russland.

Så langt har over 147.000 dødd av coronarelaterte årsaker i Storbritannia.

Flere skandaler

Til tross for en vellykket vaksineutrulling har en rekke skadelige påstander fulgt Johnson.

En kostbar oppussing av statsministerboligen i Downing Street ble finansiert av en konservativ giver. Johnson ble frikjent for forseelser i saken, men partiet ble bøtelagt.

Så forsøkte Johnson å endre på reglene for å sørge for at parlamentarikeren Owen Paterson kunne bli sittende til tross for avsløringer om at Paterson hadde drevet lobbyvirksomhet på vegne av selskaper som betalte ham godt.

Patersons avgang utløste suppleringsvalget i North Shropshire.

Julefest-gate

Men det hele toppet seg da avsløringene om julefestene i Downing Street i fjor kom. Saken har skapt mye rabalder.

Ifølge avsløringene skal Johnsons partikolleger og ansatte ha holdt flere fester samtidig som befolkningen i landet ble bedt om å avlyse sine julefestplaner for å hindre smittespredning.

Johnson har blitt anklaget for å lyve om festene, som skal ha funnet sted i hans egen statsministerbolig, men han insisterer på at han personlig ikke har brutt noen regler. En gransking av påstandene har blitt iverksatt av statssekretær Simon Case etter ordre fra Johnson.

Ifølge Dominic Cummings, som tidligere var Johnsons nærmeste rådgiver, skal det finnes bilder fra festene.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

En demonstrant viser sin misnøye med Boris Johnson utenfor parlamentet en desemberdag. Avsløringene om de angivelige julefestene i fjor har gjort mange briter forarget. Foto: Matt Dunham / AP / NTB

Labour stiger på meningsmålingene

Summen av det hele kan bli farlig for Johnson, spesielt når han er avhengig av tillit i befolkningen for å takle omikronsmitten som sprer seg i høy fart.

– Tror statsministeren nå at han har den moralske autoriteten til å lede og be det britiske folket om å følge reglene? sa Labour-leder Keir Starmer da julefestrabalderet sto på som verst.

Og Labour har dratt nytte av blesten rundt Johnson. Meningsmålingene har pekt i deres favør den siste tiden, og Starmers kritikk er å finne blant mange i den britiske befolkningen.

Labour har tapt alle de fire siste parlamentsvalgene. Etter planen skal det ikke være nytt parlamentsvalg i Storbritannia før i 2024, så Johnson har tid til å snu trenden.

Tar ansvar

Etter det knusende valgnederlaget i North Shropshire var det mange som pekte på Johnson og de mange skandalene som årsak. Det tok han til seg.

– Jeg tar personlig ansvar, uttalte Johnson etter at resultatet var klart.

Han sa også at valget var svært skuffende.

– I all ydmykhet må jeg akseptere denne dommen, sier Johnson i et TV-klipp og legger til at han forstår folks frustrasjon og det velgerne i North Shropshire sier.

Et lyspunkt

Desember har likevel ikke bare vært bekmørk for Boris Johnson. Den 9. desember ble han nemlig far på ny. Kona Carrie fødte da en jente på et sykehus i London. Datteren er Johnsons sjette barn.

Men det spørs om den politiske hodepinen blir bedre av barseltid og barnegråt.