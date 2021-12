Tyskere vil unngå kontakt med uvaksinerte i julen

Rundt 35 prosent av de over 2.000 som har deltatt i undersøkelsen, svarer dette.

Nesten en firedel av de spurte sier de kommer til å være ekstra forsiktig nær uvaksinerte mennesker. 15 prosent av disse oppgir at de vil være særlig oppmerksom på avstandsregler og hygieneregler, mens 9 prosent sier de vil be om at det tas en hurtigtest før de går med på å møte uvaksinerte personer.

På den andre siden svarer 29 prosent at manglende vaksinasjoner ikke har noen betydning.