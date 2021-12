SAS har sagt opp hundrevis av flygere under coronapandemien. De regnet med å bli ansatt igjen når flytrafikken igjen tok seg opp, men i stedet må de søke arbeid på nytt i nyopprettede selskaper innen SAS-konsernet.

Flygernes fagforeninger anklager SAS for brudd på arbeidsmiljøloven, og nå forberedes det søksmål mot selskapet både i Norge, Sverige og Danmark, opplyser lederen for Svensk Pilotförening til SVT.

– SAS drar i gang denne virksomheten først i Danmark, og det er her vi først vil prøve saken rettslig, sier Martin Lindgren.

Norsk fagforbund har varslet søksmål

Ifølge Lindberg bryter SAS-opplegget mot kollektive avtaler.

Tidligere har det norske fagforbundet Parat varslet søksmål mot SAS på vegne av oppsagte flygere.

Leder for SAS-pilotene Levi Skogvang har tidligere anklaget SAS for å ha etablert datterselskapene SAS Connect og SAS Link i et forsøk på å organisere seg vekk fra inngåtte avtaler. Slik kan selskapet kvitte seg med ansatte som ellers ville ha krav på gjenansettelse etter pandemien, mener han.

Ført til demonstrasjoner

I Sverige har pilotforeningen ved flere tilfeller krevd at den svenske regjeringen skal gripe inn ettersom den svenske staten er SAS' største aksjeeier.

Sveriges næringsminister Karl-Petter Thorwaldsson sier i en skriftlig kommentar til SVT at «selskapets operative modell er et spørsmål for SAS' ledelse».

Konflikten har ført til demonstrasjoner både i Norge, Sverige og Danmark.