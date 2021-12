FN: Krisen i Libanon fører til omfattende vold mot barn

Rapporten fastslår at det er en klar sammenheng mellom volden og den dype økonomiske krisen som har kastet mange millioner libanesere ut i fattigdom.

– Ett av to barn i Libanon har en betydelig risiko for å bli utsatt for fysisk, psykisk eller seksuell vold idet familier sliter med å takle landets stadig dypere krise, skriver FNs barnefond Unicef.

Rapporten, som ble publisert fredag, viser at Unicef og organisasjonens samarbeidspartnere har opplevd en 44 prosents økning i saker knyttet til at barn er blitt mishandlet og utnyttet det siste året.