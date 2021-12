FN advarer om virkningene av konflikten i Etiopia

Alle sidene av konflikten i Etiopia har begått alvorlige overgrep, og FN mener det kan oppstå en tilstand av konstant vold og konflikt i landet som følge.

– Risikoen for økende hat, vold og diskriminering er svært høy, og kan eskalere til systemisk vold og overgrep, sier Nada Al-Nashif i FNs menneskerettsråd fredag.

– Dette kan gjøre at den allerede brutale konflikten i landet får store ringvirkninger, ikke bare for de millionene av mennesker i Etiopia, men også over hele regionen rundt, sier hun.

Den 13 måneder lange konflikten mellom Etiopias regjeringsstyrker og Tigray-folkets frigjøringsfront har kostet tusenvis av menneskeliv og drevet nær 2 millioner mennesker på flukt.