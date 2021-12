Australia og Storbritannia undertegner handelsavtale

Avtalen ventes å omfatte handel til en årlig verdi av over 10 milliarder pund, i underkant av 120 milliarder kroner, ifølge Storbritannia.

Avtalen ble undertegnet torsdag i en virtuell seremoni og ble inngått som prinsippavtale i juni i år, da hovedtrekkene ble kunngjort.

Det britiske handelsdepartementet opplyser at avtalen som nå er ferdigstilt og undertegnet, fjerner avgifter på all eksport mellom de to landene. Det vil skape nye muligheter for næringsliv i begge land, mener departementet. Avtalen gjør det også lettere for briter å få arbeidsvisum i Australia.

Frihandelsavtalen omtales som et viktig skritt i retning av fremtidig britisk deltakelse i den multinasjonale frihandelsavtalen CPTPP. Den omfatter elleve land i Asia- og Stillehavsregionen.