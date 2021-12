– Det vil skje dramatiske endringer i fronten av breen, trolig om mindre enn et tiår, sier glasiolog og professor Ted Scambos ved International Thwaites Glacier Collaboration (ITGC) til BBC.

Thwaites Glacier kalles også for Doomsday Glacier, eller «dommedagsbreen». I flere år har forskerne overvåket den enorme isbreen og målt størrelsen for å kunne forutsi når og hvordan verdenshavene vil bli påvirket av den massive nedsmeltingen.

Tidligere har satellittdata dokumentert at breen smelter stadig raskere. Ifølge NASA er vanninnholdet i isbreen nok til å kunne heve det globale havnivået med minst en halv meter.

Dersom det skulle skje vil det få enorm betydning for mange mennesker som lever i lavereliggende områder nær kysten verden over.

– Dette vil akselerere tempoet

Breen er på størrelse med Storbritannia eller Florida. I løpet av de siste 30 årene har nedsmeltingen doblet seg. Hvert år blir om lag 50 milliarder tonn is omgjort til vann. Skulle hele breen smelte vil det alene kunne føre til at verdenshavene stiger med 65 centimeter.

Men det første som vil skje er at isbreens ytterkant vil påvirkes og endre seg i løpet av de neste fem til ti år.

– Dette vil akselerere tempoet og effektivt utvide den farlige delen av isbreen, sier professor Ted Scambos til BBC News.

Det varme vannet tynner ut og svekker isen

Skulle det skje at store deler av Dommedagsbreen kollapser, vil det kunne utløse en dominoeffekt som vil ta med seg mesteparten av isen i det vestlige Antarktis.

Selv om den gigantiske breen responderer raskt på den globale oppvarmingen, mener forskerne det likevel vil kunne ta flere hundre år før en slik dramatisk hendelse vil inntreffe.

Forskere advarer om dramatiske endringer ved en av de største isbreene i Antarktis, potensielt i løpet av de neste fem til ti årene.

Årsaken til den raske nedsmeltingen er at varmt havvann kommer under breen og smelter den. Det varme vannet tynner ut og svekker isen.

– Hele greia begynner å knuse i alle retninger

– Jeg ser det for meg som et bilvindu der du har noen sprekker som sakte forplanter seg, og så plutselig får du et kraftig støt i bilen din, og hele greia begynner å knuse i alle retninger, illustrerer Dr Erin Pettit ved Oregon State University.

For tiden beveger den østlige sokkelen av breen, med en bredde på cirka 40 kilometer, seg med om lag 600 meter per år. Etter hvert forventer forskerne at breen vil bevege seg opptil to kilometer årlig.

Antarktis består av både hav- og landområder. Landområdet, som er omtrent 14,2 millioner kvadratkilometer, er dekket til 98 prosent av tykk is.

Ny arktisk varmerekord – alarmklokkene ringer i FN



Ifølge Verdens meteorologiske organisasjon (WMO) var fjorårets varmerekord i Sibir den høyeste temperaturen som noensinne er målt nord for polarsirkelen.

I juni 2020 ble det målt 38 grader celsius i byen Verkhojansk i den østlige delen av Sibir. Det er 18 grader over gjennomsnittstemperaturen i området for denne måneden, ifølge AFP.

– Denne nye arktiske rekorden er en av en rekke observasjoner som er meldt inn til WMO, og som får alarmklokkene til å ringe om endringene i klimaet vårt, sier WMO-sjef Petteri Taalas.

