– At viruset har sitt opphav i laboratoriet er mer sannsynlig enn at det ikke har det. Det er rimelig å anta at Covid ble genetisk konstruert i Kina, sier den kanadiske molekylærbiologen Alina Chan.

Hun er spesialist i genterapi og celleteknikk ved Broad Institute of MIT og Harvard University. Hennes uttalelser er gjengitt i The Telegraph og Daily Mail.

Chan mener det kinesiske kommunistpartiets iver etter å tåkelegge årsaken til det første utbruddet i Wuhan for to år siden, og den senere sabotasjen av Verdens helseorganisasjons undersøkelser for å finne virusets opprinnelse til pandemien, styrker mistanken.

WHO: «Svært usannsynlig»



En ekspertgruppe fra Verdens helseorganisasjon (WHO) besøkte våren 2021 den kinesiske byen Wuhan, der coronaviruset først ble påvist.

De konkluderte med at teorien om at viruset ved et uhell lekket ut fra det virologiske laboratoriet i byen er «svært usannsynlig».

I oktober slapp amerikansk etterretning en rapport hvor konklusjonen var at det trolig er umulig å finne ut hvor covid-19 stammer fra. De ulike etterretningsanalytikerne har likevel vært uenige om den første smitteoverføringen skjedde i et naturlig møte mellom dyr og menneske, eller om viruset lekket fra et laboratorium i Wuhan.

Sikkerhetsvakter var på plass da et WHO-team besøkte Wuhan Institute of Virology i februar. Foto: Thomas Peter / Reuters/NTB

Den kanadiske molekylærbiologen Alina Chan mener imidlertid at det er stadig mer som peker i retning av at viruset kan være menneskeskapt.

– Vi vet at dette viruset har en unik egenskap, det såkalte furin-spaltningsstedet, og uten denne egenskapen ville ikke viruset være i stand til å skape denne pandemien, sa Chan da hun møtte det britiske parlamentets vitenskapelige komité onsdag.

Furin-spaltningsstedet er en del av proteinet som hjelper viruset å komme inn i cellene.

– Det ble lekket informasjon

Hun viser til den tette koblingen mellom den vestlige organisasjonen EcoHealth Alliance og Wuhan-laboratoriet. Sammen hadde de jobbet med coronavirus fra flaggermus.

– Det ble lekket informasjon om at EcoHealth og Wuhans Virology Institute utviklet en funksjon for å sette inn nye furin-spaltningssteder. Med andre ord, her har vi forskere som i begynnelsen av 2018 sier at «vi har til hensikt å sette horn på disse hestene» og så i slutten av 2019 vil en enhjørning dukke opp i Wuhan, uttalte Chan ifølge The Telegraph.

– Utrolig overraskende



Biolog Matthew White Ridley, som har skrevet en bok om opprinnelsen til viruset sammen med Alina Chan, mener også at covid-19 sannsynligvis er menneskeskapt.

– Allerede etter to måneder visste vi opprinnelsen til sars-viruset, og etter noen måneder visste vi at mers-viruset kom fra kameler. Men selv etter to år har vi ikke funnet et eneste infisert dyr som kan være opprinnelsen til coronaviruset, og det er utrolig overraskende, mener Ridley.

– Informasjon som lagres vil til slutt vil komme ut

Hans kollega, molekylærbiologen Alina Chan, mener det er grunn til å tro at opprinnelsen til pandemien etter hvert vil komme frem.

– Vi lever i en tid der det er så mye informasjon som lagres at den til slutt vil komme ut. Vi har hørt fra mange toppvirologer at en genetisk konstruert opprinnelse er rimelig, og det inkluderer virologer som gjorde modifikasjoner på det første SARS-virus, påpeker Chan.

Første coronasmitte påvist i november 2019



Det første tilfellet av sykdommen kjent som covid-19 kan trolig spores tilbake til 17. november 2019, ifølge offentlige kinesiske dokumenter som avisen South China Morning Post har fått tilgang til.

Det nye coronaviruset blir identifisert i byen Wuhan i Kina. Smitten sprer seg raskt.

31. desember 2019 varsler kinesiske myndigheter Verdens helseorganisasjon (WHO).

9. januar kommer det første bekreftede dødsfallet av viruset. Dødsfallet blir gjort kjent 11. januar.

Video: WHO: Utbruddet av Wuhan-viruset er en internasjonal folkehelsekrise