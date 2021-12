Saken er oppe til diskusjon på torsdagens EU-toppmøte. Mens ledere fra Latvia og Litauen tok til orde for ulike former for sanksjoner og militær hjelp til Ukraina, mener andre at man må forsøke diplomatiet først.

Luxembourgs statsminister Xavier Bettel sa at sanksjoner verken gjør situasjonen verre eller bedre, og at dialog er en «mulighet».

Irlands statsminister Micheál Martin mener på sin side at fredelig dialog og forhandlinger er den klart beste veien å gå, og ber om at dette blir en felles tilnærming som alle EU-landene slutter seg til.

Stenge gassrørledning?

Forslaget står i skarp kontrast til uttalelsene fra Latvias statsminister Arturs Karins.

– Jeg tror vi må vurdere et bredt spekter med sanksjoner, sa Karins, som mener at den nye russiske gassrørledningen Nord Stream 2 også må være på bordet.

Den er bygget for å bringe gass direkte til Europa via Østersjøen slik at Russland er mindre avhengig av å transportere gass gjennom Ukraina, noe som igjen betyr mindre inntekter for Ukraina.

Litauens president Gitanas Nauseda støtter sanksjonslinjen og uttalte at EU først og fremst må vurdere nye økonomiske sanksjoner rettet mot ulike sektorer.

Ord mot ord

EU-ledere har lovet å hjelpe Ukraina med å hindre at Russland invaderer nabolandet. Ukraina og USA hevder at det er dette russerne planlegger etter at de den siste tiden har drevet med en kraftig styrkeoppbygging ved den ukrainske grensen. Russiske myndigheter avviser at de har slike planer og kaller det vestlig propaganda.

Torsdag morgen meldte russiske myndigheter at de er klare til å arbeide konstruktivt sammen med vestlige land om forslag til fremtidig sikkerhet i Europa, ifølge Reuters, som siterer det russiske nyhetsbyrået RIA.

USAs viseutenriksminister, Karen Donfried, skal ha fått overlevert russernes ideer til forhandlinger under et besøk i Moskva onsdag. USA sier de vil se på forslagene sammen med sine europeiske allierte.