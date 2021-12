USAs sentralbank varsler rentehopp til våren

I en uttalelse onsdag sa banken at støttekjøpene av obligasjoner skal trappes ned med 30 milliarder dollar i måneden. Det er dobbelt så raskt som tidligere varslet, og obligasjonskjøpene vil dermed trolig bli avsluttet i mars.

Inntil videre holdes styringsrenten rundt null prosent. Men neste år kan det bli tre rentehevninger – og den første kan komme til våren.

Så sent som for noen måneder siden så banken for seg at renten kunne forbli på et historisk lavt nivå fram til 2023.

Bakgrunnen for beslutningen er at arbeidsledigheten er fallende, mens inflasjonen ligger på det høyeste nivået på nesten 40 år.

Bankens rentekomité fastslår at gjenåpningen av økonomien og ubalanser knyttet til tilbud og etterspørsel har bidratt til høye inflasjonsnivåer.

Sentralbanksjef Jerome Powell har likevel et positivt syn på utviklingen i den amerikanske økonomien.

– Den økonomiske aktiviteten ligger an til å vokse i et solid tempo i år, noe som gjenspeiler framgang i vaksineringen og gjenåpningen av økonomien, sier han.