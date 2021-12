Scholz: – Tyskland vil forsvare seg mot voldelige vaksinemotstandere

– Vi vil ikke la en bitte liten minoritet av vaksinemotstandere forsøke å tvinge sin vilje på hele folket, sa Scholz onsdag i sin første tale til nasjonalforsamlingen som statsminister.

Politiet slo onsdag til mot fem adresser i Dresden i det østlige Tyskland etter at en delstatsguvernør og andre statsansatte angivelig har mottatt dødstrusler fra militante motstandere av vaksiner og nedstengning.

– Tyskland vil bruke alle virkemidler innenfor demokratiets rammer for å forsvare seg mot denne minoritetens hatefulle angrep på resten av oss, sa Scholz.

Tyskland har innført en rekke strenge tiltak som kun gjelder for uvaksinerte. Det er i tillegg innført obligatorisk vaksinering for helsepersonell. Scholz har åpnet for å utvide vaksinekravet til å gjelde hele den øvrige befolkningen.