Dødstallet stiger etter tankbilulykke i Haiti

Ulykken i Cap-Haitien skjedde like etter midnatt. Flere timer senere steg det fortsatt røyk fra bygninger og veltede biler i området, mens brannmannskap dekket til forbrente døde med hvite laken og fraktet dem bort.

Hundrevis av beboere i nabolaget så med vantro ut over ulykkesstedet fra omkringliggende hustak. Statsminister Ariel Henry, som er utdannet lege, besøkte et sykehus i byen der brannskadde overlevende var bandasjert fra topp til tå og kjempet for sine liv.

– Det som skjedde er grusomt. Vi har mistet så mange liv, sa byens viseordfører Patrick Almonor sent tirsdag kveld da han kunngjorde at dødstallet har steget til minst 75.

Foreløpige meldinger tyder på at tankbilen svingte unna i et forsøk på å unngå sammenstøt med en motorsykkel da tankbilen veltet. Folk som så ulykken strømmet til stedet med bøtter for å samle opp det de kunne av den dyrebare bensinlasten som var begynt å renne ut, trolig for å kunne selge bensinen videre, da tankbilen eksploderte.