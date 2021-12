800.000 koronarelaterte dødsfall i USA

Det er om lag like mange som dør i landet hvert år av hjertesykdom og slag, ifølge nyhetsbyrået AP.

Over 200.000 av de 800.000 dødsfallene har skjedd etter at koronavaksinene var blitt gjort tilgjengelig for alle som ønsket den.

USA har det høyeste koronarelaterte dødsfallet i verden. Landets befolkning utgjør 4 prosent av verdens befolkning, men står for rundt 15 prosent av de 5,3 millioner kjente koronarelaterte dødsfallene verden rundt etter at viruset spredte seg fra Kina for to år siden.