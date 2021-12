Kongressen vedtar å heve gjeldstaket i USA

Avstemningen var ferdig onsdag morgen norsk tid og fulgte i svært stor grad partilinjene. 221 stemte for å heve gjeldstaket, mens 209 stemte imot.

President Joe Bidens signatur er nå det eneste som mangler.

Representantenes hus' avstemning fant sted noen timer etter at Senatet stemte for det samme tirsdag kveld. I Senatet var det kun Demokratene som stemte for lovforslaget, der de med visepresident Kamala Harris' dobbeltstemme har flertall.

Vedtaket er blitt gjort i tråd med en kompleks avtale inngått med Republikanerne. Avtalen gjorde det mulig å heve gjeldstaket med alminnelig flertall.

Gjeldstaket heves nå med 2.500 milliarder dollar. USA unngår dermed å misligholde statsgjelden, og den nye takhøyden antas å være tilstrekkelig fram til 2023.

Et tidligere vedtak i Senatet før helgen banet vei for løsningen som nå sikrer at USA kan låne enda mer penger.