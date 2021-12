Putin ønsker samtaler med Nato så fort som mulig

Putin gjentok i en samtale med Finlands president Nauli Niinisto tirsdag at behovet for å umiddelbart starte forhandlinger med USA og Nato for å sørge for internasjonale juridiske garantier for Russlands sikkerhet, ifølge en uttalelse fra Kreml.

Russland krever blant annet at Nato ikke skal utplassere soldater eller våpen østover, inkludert i Ukraina.

Tidligere har Putin også uttalt at han vil ha garantier for at Ukraina ikke skal bli en del av Nato.

Russland har den siste tiden blitt anklaget for styrkeoppbygging langs grensen til Ukraina. USAs president Joe Biden advarte i forrige uke Putin mot alvorlige konsekvenser hvis Russland angriper Ukraina.