– Jeg er her, USA er her, fordi det som skjer i området vil, mer enn noe annet, forme det 21. århundret, sa Blinken under sin tale tirsdag.

Turen er utenriksministerens første besøk til Sørøst-Asia etter at han tok over rollen som Joe Bidens ledende diplomat, skriver CNN.

Samtidig som besøket finner sted, øker presset på Biden-administrasjonen, både angående Russland-Ukraina-situasjonen og atomvåpen-samtalene med Iran.

Det er likevel Stillehavet og Kina som er USAs hovedfokus.

Ruster opp i Stillehavet

Nylig gikk Pentagon ut og kunngjorde sine planer om å ruste opp sine militærbaser i Guam og Australia. Tiltaket kommer som direkte konsekvens av Kinas aktivitet i Sør-Kina-havet og i Stillehavet generelt. Planene ble offentliggjort i forsvarsrapporten Global Posture Review (GRP).

Blinken referer til situasjonen i Sør-Kina-havet som «århundrets største geopolitiske test», og statsrådsbesøket kommer delvis som følge av situasjonen mellom Kina og USA.

Ifølge utenriksministeren truer Kinas handlinger i Sør-Kina-havet handel til en årlig verdi av tre trillioner, og USA er fast bestemt på å sikre retten til fri ferdsel langs den viktige handelsåren.

– Land her i området trenger at det skjer en endring nå, og det gjør vi også, sier Blinken.

Kinesiske atomdrevne ubåter på tokt i Sør-Kina-havet. Foto: Reuters/NTB

«Ligner en kald krig»

I tillegg til Indonesia skal Blinken besøke Thailand og Malaysia.

President Joe Biden planlegger å invitere ledere fra medlemsland av Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) til et toppmøte i USA i løpet av de kommende månedene. Målet med møtet er å legge til rette for et tettere samarbeid mellom USA og de sørasiatiske landene.

Hovedmålet er å styrke forholdet mellom USA og Indonesia, som allerede har et tett økonomisk forhold til Kina.

De asiatiske landene har gitt klart uttrykk for at de ikke ønsker å velge side i det de beskriver som «en kald krig-lignende situasjon» mellom supermaktene Kina og USA.