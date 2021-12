FN mener Taliban står bak minst 72 ulovlige henrettelser

– Mellom august og november har vi mottatt troverdige anklager om over 100 drap på tidligere afghanske nasjonale sikkerhetsstyrker og andre knyttet til den tidligere regjeringen. Minst 72 av disse tilskrives Taliban, heter det i en uttalelse fra FNs nestleder for menneskerettigheter, Nada al-Nashif.

I flere av tilfellene ble likene vist fram offentlig for å spre frykt, ifølge al-Nashif, som sier hun er svært bekymret over at det stadig kommer nye rapporter om slike ulovlige henrettelser.

Taliban benekter anklagene og sier de ikke er basert på bevis, ifølge talsmann Quari Sayed Khosti.