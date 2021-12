Duterte trekker sitt kandidatur til senatet på Filippinene

Dermed gjør den filippinske presidenten helomvending nok en gang, etter at han i november kunngjorde at han ville stille som kandidat. Det etter å ha kunngjort i oktober at han skulle pensjonere seg fra politikken da han ikke ville stille som visepresidentkandidat.

– Presidenten har kunngjort at han trekker seg fra senatsvalget, sier talsperson James Jimenez for det filippinske Valgdirektoratet.

Dutertes kandidatur til senatet ble møtt med kritikk fra rettighetsgrupper, som mente dette var et forsøk på å unngå å bli stilt til ansvar for sin dødelige krig mot narkotika mens han har vært president.