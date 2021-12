Ny arktisk varmerekord ringer alarmklokkene hos FN

Den nye rekorden er på 38 grader celsius, og ble målt i byen Verkhojansk i den østlige delen av Sibir i juni 2020. Det er en temperatur som ligger hele 18 grader over gjennomsnittstemperaturen i området for denne måneden.

FN-organet WMO skriver i en uttalelse at dette er første gang de har lagt rekordvarme i den arktiske regionen inn i arkivet sitt over ekstremværtilfeller. Det føyer seg inn i en hittil usett bølge av rekordtemperaturer globalt, skriver WMO.

– Denne nye arktiske rekorden er en av en rekke observasjoner som er meldt inn til WMO, og som får alarmklokkene til å ringe om endringene i klimaet vårt, sier WMO-sjef Petteri Taalas i en uttalelse.

Langvarig hetebølge

Verkhojansk er fra før oppført i Guinness' rekordbok med verdens største temperaturspenn. Kulderekorden er minus 68 grader, mens varmerekorden nå altså er 38 grader.

Temperaturer er målt her helt tilbake til 1885. Rekordtemperaturen fra juni i fjor, som FN beskriver som «mer passende for Middelhavsregionen enn den arktiske», kom midt i en eksepsjonelt lang hetebølge i Sibir.

Snittemperaturen i det arktiske Sibir lå ti grader celsius over normalen store deler av sommeren i fjor, noe som ifølge WMO førte til skogbranner og massivt tap av sjøis.

Hetebølgen bidro også til at 2020 ble et av de tre varmeste årene registrert globalt noensinne.

Undersøker flere rekorder

I fjor ble det også satt ny varmerekord for Antarktis, der det ble målt hele 18,3 grader celsius, sier Taalas.

WMO jobber fortsatt med å verifisere de 54,4 gradene som ble målt i 2020 og 2021 på verdens varmeste sted, Death Valley i California.

Eksperter undersøker også en ny europeisk varmerekord på 48,8 grader celsius som ble målt på den italienske øya Sicilia sommeren som var.

– WMOs ekstremvær-arkiv har aldri hatt så mange undersøkelser pågående samtidig, sier Taalas.

Raske endringer

Dette arkivet holder orden på verdens høyeste og laveste temperaturer, største regnskurer, tyngste haglsteiner, lengste tørkeperioder, kraftigste vindkast, lengste tordenvær og værrelaterte dødsfall.

At de nå har lagt inn ny varmerekord nord for polarsirkelen, er en erkjennelse av de dramatiske endringene i regionen.

Selv om alle deler av planeten varmes opp, er det noen deler som varmes opp raskere enn andre. Endringene i den arktiske regionen skjer nær dobbelt så raskt som gjennomsnittet globalt.

– Denne undersøkelsen understreker de økende temperaturene som finner sted i en klimatisk viktig del av verden, sier værekspert Randall Cerveny i WMO.

Kraftig issmelting

Også andre eksperter har over lengre tid påpekt de raske temperaturendringene som skjer i den arktiske regionen.

I en rapport i september i år skrev EUs klimaendringstjeneste at issmeltingen i Arktis fortsetter, og at mellom 1979 og 2020 gikk is tilsvarende seks ganger Tysklands areal tapt.

Også på Grønland ble det i løpet av sommeren meldt om kraftig issmelting som følge av rekordhøye temperaturer. I utgangen av juli hadde 100 milliarder tonn is smeltet på den arktiske øya.

En gruppe forskere som i sommer lot seg drive over Nordpolen mente at sjøisen i Arktis kan ha passert et kritisk vippepunkt, der sommerisen ikke kan reddes.

– At sommerisen forsvinner i Arktis er et av vippepunktene vi passerer når oppvarmingen blir for høy, sa Markus Rex, som ledet det største internasjonale forskningstoktet over Nordpolen noen gang.

Nye kategorier

Varmerekord for den arktiske region er en ny kategori i WMOs ekstremværkategorier. Det innebærer at begge polarregionene nå er representert, etter at WMO la til temperaturrekorder for Antarktis i 2007.

Siden den sibirske rekorden utgjør en ny klimakategori i WMOs arkiver, finnes det ikke en tidligere rekordtemperatur for regionen. Organisasjonen slår imidlertid fast at det aldri er målt høyere temperaturer enn 38 grader i dette området.

Den laveste temperaturen som noensinne er målt nord for polarsirkelen var minus 69,7 grader celsius. Denne rekorden ble satt på Grønland den 22. desember 1991.