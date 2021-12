USAs luftforsvar sparker vaksinenektere

Amerikanske soldater hadde fått en frist fram til 2. november på å ta vaksinen. Over tusen har nektet, mens over 4.700 har søkt om fritak.

Talskvinne i Luftforsvaret, Ann Stefanek, sier at dette er de første flygerne som blir administrativt sagt opp av årsaker som involverer vaksinen.

Alle 27 skal ha vært i sin første vervingsperiode, så de er unge og av lavere rang. Ingen av dem hadde søkt om medisinsk, administrativt eller religiøst fritak, sier Stefanek.

Tidligere i år innførte Pentagon krav om at alle i militæret må være vaksinerte. Årsaken er at det er kritisk viktig at de er friske og klare til å svare på eventuelle nasjonal kriser.