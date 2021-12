Kraftig jordskjelv utenfor Indonesia

Jordskjelvet ble registrert klokken 4.20 norsk tid, 112 kilometer nord for Maumere på Flores, ifølge USAs geologiske overvåkingsinstitutt USGS.

Indonesiske myndigheter har utstedt et varsel om at det er risiko for farlige tsunamibølger i Stillehavet, men det er ikke fare for en tsunami på vestkysten av USA eller i Australia, melder de to landene.

TV-bilder viser innbyggere på Flores som forsøker å komme seg vekk fra kysten. Indonesias meteorologiske institutt melder om bølger

– Vi har sjekket og det er ikke kommet noen meldinger om skader, sier Anton Hayon i regionmyndighetene på Flores.

Pacific Tsunami Warning Center skriver i en foreløpig vurdering at det er mulig at det blir «farlige bølger innen 1.000 kilometer fra skjelvets episenter».

Indonesia opplever jevnlig jordskjelv ettersom landet ligger i et område med høy seismisk aktivitet.