Britiske myndigheter går til full kamp mot omikron

I et intervju med Sky News mandag morgen gjentok helseminister Sajid Javid statsminister Boris Johnsons budskap om at Storbritannia står overfor en «flodbølge» av omikron.

– Farten dette sprer seg i, er noe vi ikke har sett før. Smitten med denne varianten dobler seg hver andre eller tredje dag, og det betyr at vi står overfor en flodbølge. Vi er nok en gang i et kappløp mellom vaksinen og viruset, sa han.

Han sier det foreløpig ikke er bekreftet noen dødsfall i forbindelse med omikronvarianten, men sier varianten trolig står bak 40 prosent av coronatilfellene i hovedstaden London, ifølge Reuters.

De kommende ukene vil fastleger konsentrere seg om presserende behov og vaksinasjoner. Ifølge Javid har helsemyndighetene kommet til at to vaksinedoser ikke er nok, men en tredje oppfriskningsdose er tilstrekkelig for å unngå smitte.

Mer enn 40 prosent av britiske voksne har allerede hatt en slik tredje vaksinasjon, men statsministeren har flyttet fram målet om å kunne tilby alle voksne vaksinen i et forsøk på å avverge de verste effektene av omikron.

Helseministeren sier at planlagte operasjoner kanskje må utsettes grunnet kampen mot omikron.

Javid sa at regjeringen ikke planlegger ytterligere tiltak utover det som allerede er kunngjort til tross for oppfordringer fra enkelte eksperter om ytterligere restriksjoner for å takle den nye varianten.