Aktivister i Hongkong dømt til fengsel

Blant dem er den 74 år gamle Jimmy Lai. I forrige uke ble han funnet skyldig og fikk mandag en dom på 13 måneders fengsel, melder Reuters.

Lai er grunnlegger av den nå nedlagte prodemokratiske avisa Apple Daily. Fra før soner han en separat dom på 14 måneders fengsel fra tidligere i år, som er relatert til uautoriserte demonstrasjoner i 2019.

Demokratiaktivisten Lee Cheuk-yan, som er kjent skyldig i ulovlig demonstrasjon, fikk mandag en dom på 14 måneder. Resten ble gitt straffer fra fire måneder til to uker.

Saken omhandler en demonstrasjon i Victoria Park i Hongkong 4. juni i fjor, da tusenvis av innbyggere møtte opp for å tenne lys og synge sanger til tross for at politiet hadde advart om at markeringen var lovstridig.

I 2020 og 2021 forbød myndighetene i Hongkong markeringen med henvisning til coronapandemien.