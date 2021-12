Årsaken er at det er nødvendig med en ekstra immunitet overfor omikronvarianten, sa direktøren for Sundhedsstyrelsen, Søren Brostrøm, under en pressekonferanse.

Foreløpig har 1,2 millioner i Danmark fått oppfriskningsdose, melder Berlingske.

EMA har godkjent oppfriskningsdose fra Moderna og Pfizer seks måneder etter andre dose. Men nå vil folk i Danmark få det før, altså rundt 4,5 måneder etter andre dose, ifølge DR.