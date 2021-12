Indisk mann pågrepet for drap i forsøk på å forfalske sin egen død

Mannen forsøkte å forfalske sin egen død for å unngå å bli stilt for retten for et annet drap han er mistenkt for, opplyser politiet.

Sudesh Kumar ble i 2018 siktet, men ikke dømt for drap på sin egen datter som hadde rømt hjemmefra.

Kumar ble løslatt i fjor som en del av myndighetenes arbeid med å hindre koronautbrudd gjennom å redusere antall innsatte i overfylte fengsler.

Politiet fant i forrige måned en død person i utkanten av Indias hovedstad New Delhi, som hadde på seg Kumars klær og hans ID-kort.

– Liket var delvis brent og ansiktet var ugjenkjennelig, sier politioverbetjent Iraj Raja til AFP.

– Vi sporet det tilbake til Kumars hjem og fikk hans kone til å identifisere liket. Hun identifiserte det raskt som ektemannens, men vi var ikke overbevist, sier han.

Politiet ble tipset om at Kumar fortsatt var i live og pågrep ham utenfor hjemmet fredag.

– Han erkjente forholdet i avhør, sier politiet.