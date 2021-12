Fire briter for retten etter å ha veltet statue av slavehandler

En statue av Edward Colston ble veltet i Bristol i England 7. juni i fjor og senere dumpet i elven Avon. Det skjedde under en Black Lives Matter-demonstrasjon i kjølvannet av drapet på George Floyd i USA i mai.

Fire personer ble pågrepet for handlingen. De står tiltalt for skadeverk i en rettssak som starter i Bristol mandag. Alle fire har erklært seg ikke skyldige. Det er varslet støttedemonstrasjoner og artisten Banksy, som er fra Bristol, har laget T-skjorter som han selger til støtte for de tiltalte.

– Hele overskuddet vil gå til de tiltalte så de kan ta seg en øl, skriver graffitiartisten på Instagram.

Colston var en ledende figur i Royal Africa Company, som fraktet mange slaver fra Afrika. Flere institusjoner i Bristol som tidligere bar Colstons navn, har endret navn etter demonstrasjonene.

Statuen ble hentet opp av elva og står nå utstilt med plakater fra demonstrasjonen og en forklaring om hva som skjedde med den.