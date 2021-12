Europas kjøtt- og meierigiganter anklages for grønnvasking

Den amerikanske forsknings- og aktivistorganisasjonen IATP (Institute for Agriculture and Trade Policy) skriver i en rapport at flere av de store selskapene ikke har klimaplaner eller -mål. Selv selskapene som faktisk har det, blir anklaget for å bruke dette som grønnvasking, altså for å fremstå grønnere enn de egentlig er.

Forfatterne av rapporten ber europeiske myndigheter gripe inn med regulering av bransjen.

Studien har sett på 35 av de største kjøtt- og meieriselskapene i EU, Storbritannia og Sveits. Disse selskapene sto for sju prosent av EUs totale utslipp i 2018, ifølge rapporten.

– Klimaavtrykket til Europas store kjøtt- og meieriselskaper konkurrerer med de fossile brennstoff-gigantene, men de får operere uten konsekvenser, sier IATP-direktør Shefali Sharma.

Sju av ti selskaper som ble fulgt over tid, hadde utslippsvekst fra 2016 til 2018.