Den FN-støttede fredsavtalen for det sørlige Jemen, som ble inngått i Stockholm i 2018, har ikke fått slutt på kamphandlingene i området.

– På bare tre å er rundt 3.000 mennesker, blant dem uskyldige barn, drept eller såret i Hodeida og Taiz, sier lederen for Redd Barnas virksomhet i Jemen, Xavier Joubert.

Hvert tredje krigsoffer i landet er i år drept eller såret i områder som er omfattet av fredsavtalen.

Dødelig måned

Oktober var den hittil dødeligste måneden med minst 358 drepte og sårede. Det var en økning på 53 prosent fra måneden før.

Fra Hodeida-området kommer det rapporter om utenomrettslige henrettelser, folk på flukt og stadig vanskeligere forhold for innbyggerne.

Houthi-milits erobret et stort område sør for Hodeida i november. Over 70 prosent av all import til Jemen skjer via havnen i Hodeida, som derfor er en livsnerve for rundt 80 prosent av Jemens innbyggere.

En militssoldat støttet av. Saudi-Arabia på vei tilbake fra fronten i Maarib, det siste området nord i Jemen som ennå ikke er erobret av houthimilitsen. Foto: Nariman El-mofty / AP

Sulter

En spørreundersøkelse nylig gjennomført av Flyktninghjelpen sør i Jemen fant at annenhver familie har måttet kutte ned på antallet daglige måltider fordi skyhøy inflasjon gjør at de ikke lenger har råd til mat.

– Millioner av Jemens mest sårbare familier er nå fanget i denne fortvilte situasjonen som er et resultat av den pågående konflikten i landet, sier Flyktninghjelpens landsdirektør Erin Hutchinson.

– Barn har gått sultne til sengs og nå har de enda mindre mat enn det lille de hadde fra før. Nødhjelpen må trappes opp umiddelbart. I tillegg må regjeringer, givere og internasjonale finansinstitusjoner sikre en økonomisk redningspakke for å avverge hungersnød, sier Hutchinson.

Må stoppe

– Det er avgjørende at verdenssamfunnet fortsetter å engasjere seg med partene for å finne varige løsninger og fullt ut implementere Stockholm-avtalen, men det er like viktig at lidelsene til barn stopper nå, sier Joubert.

– Vi har ikke nok mat. Noen ganger gir vi mat til barna våre mens vi selv legger oss sultne. En forelder kan tåle sult, men et barn kan ikke det, sier Ridha Saleh (35), en av personene som deltok i Flyktninghjelpens spørreundersøkelse.

– Vi fortelle barna våre at vi er mette, men vi er ikke det. Så lenge de har nok mat er vi lykkelige, legger hun til.

En koalisjon ledet av Saudi-Arabia har siden 2015 gjennomført over 24.000 flyangrep mot mål i Jemen og lagt en stor del av landets institusjoner, blant annet skoler og sykehus i grus. Foto: Petros Giannakouris / AP

Bombet i grus

Houthi-bevegelsen tok kontroll over Jemens hovedstad Sana høsten 2014, etter flere år med kaotiske tilstander i landet.

Noen måneder senere gikk Saudi-Arabia til krig mot dem, sammen med De forente arabiske emirater og flere andre land i regionen. Med støtte fra vestlige land som Storbritannia og USA har koalisjonen siden gjennomført over 24.000 flyangrep og lagt store deler av Jemens infrastruktur i grus.

Emiratene har også hatt soldater på bakken og støtter separatister som har erklært selvstyre i sør.

Human Rights Watch anklager både houthiene, eksilregjeringen, separatistene i sør og deres utenlandske støttespillere for å bruke nødhjelp som våpen.

Hvert niende minutt

Den sju år lange krigen i Jemen vil ha krevd 377.000 menneskeliv innen utgangen av året, anslo FNs utviklingsfond (UNDP) i en rapport i november.

– I 2021 dør et jemenittisk barn under fem år hvert niende minutt på grunn av konflikt, heter det i rapporten.

Nesten 60 prosent av dødsfallene skyldes indirekte konsekvenser av krigen, deriblant mangel på rent vann, sult og sykdom. Dersom det ikke kommer i stand en fredsløsning, vil krigen innen 2030 kunne kreve hele 1,3 millioner menneskeliv, advarer UNDP.

– Jemen er verdens verste og største humanitære og utviklingsmessige krise, og den blir stadig verre, fastslår FN-rapporten.