Sterke reaksjoner i USA på sjekk av journalister opp mot terrordatabaser

En enhet som driver toll- og grensekontroll under sikkerhetsdepartementet har brukt databaser med sensitiv informasjon til å sjekke ut rundt 20 journalister i USA, blant dem en AP-journalist som har vunnet Pulitzerprisen.

I tillegg er kongressansatte og muligens også folkevalgte i Kongressen blitt sjekket opp mot databasene. Databasene skal egentlig brukes til å overvåke og etterforske mulige terrorister.

Jeffrey Rambo, en agent i enheten, har fortalt føderale granskere at praksisen ble en rutine.

– Når et navn kom opp, sjekket vi det gjennom alle systemer vi hadde tilgang til. Det var det alle gjorde, sier Rambo ifølge Yahoo News.

Nyhetsorganisasjoner krever en forklaring.

– Vi er svært bekymret over dette tilsynelatende maktmisbruket. Dette ser ut til å være et eksempel på at de har gått målrettet etter journalister som gjør jobben sin, sier Lauren Easton, direktør i nyhetsbyrået AP.