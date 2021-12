Trump fyrer løs mot Netanyahu: – Ville aldri ha fred

Trump ble regnet som en nær alliert av Netanyahu, men ifølge den kommende boken til Axios-journalist Barak Ravid beklaget Trump at Netanyahu stakk kjepper i hjulene til fredsprosessen.

– Jeg tror aldri at Bibi ville ha en avtale, sier Trump ifølge boken. Bibi er et kallenavn på den tidligere statsministeren.

– Jeg hadde trodd at palestinerne var umulige og at israelerne ville gjøre hva som helst for å oppnå fred og en avtale. Jeg fant ut at det ikke var sant, sier Trump.

Hevder han stanset annektering

Ifølge boken ble Trump frustrert over at Netanyahu oppmuntret fredsplanen amerikanerne jobbet med, for så å skape usikkerhet om den.

Trump hevder også at han personlig stanset israelske planer om å annektere og bygge bosetninger på nye områder på den okkuperte Vestbredden.

– Jeg ble sint og jeg stanset det. For det var virkelig å gå for langt, sier Trump og legger til at amerikanerne ikke var fornøyd.

I 2017 traff Trump den palestinske Fatah-lederen Mahmoud Abbas. Han forteller i boken at de to hadde en lang samtale og at Abbas var «nesten som en far». Palestinerne var langt mer interessert i fred, mener Trump.

Hyller Gantz

Den tidligere presidenten kommer også med en hyllest til Benny Gantz, som utfordret Netanyahu og nå er forsvarsminister i den brede koalisjonen som kom på plass for å kaste statsministeren.

En fredsavtale ville ha vært langt lettere å få på plass hvit Gantz hadde hatt makten, mener Trump.

Trump og Netanyahu har ifølge flere medier ikke snakket sammen siden sistnevnte rykket ut og gratulerte Joe Biden med seieren i USAs presidentvalg. «Faen ta ham», sier Trump i boka.

Barak Ravid intervjuet Trump i april og juli i år. Boken slippes først på hebraisk, før den senere kommer på blant annet engelsk.

Netanyahu var israelsk statsminister fram til juni i år, da han måtte gå av etter at han i likhet med Trump tapte valget. Netanyahu har ikke kommentert anklagene fra Trump i boken.